В Самаре около парка Металлургов забил еще один коммунальный «фонтан»

"Фонтан" горячей воды устремился вверх. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре пользователи рассказали об очередном коммунальном «фонтане». Вода поднялась на несколько метров.

Судя по опубликованному видео, из колодца вверх устремилась вода из канализации. Аварию зафиксировали на пересечении улицы Енисейской и Ташкентского переулка возле парка Металлургов. В комментариях пользователи отметили, что подобная коммунальная авария уже случалась год назад. О причинах образования «фонтана» пока неизвестно.

Напомним, из-за аварийного ремонта водовода перекрыли движение по Зубчаниновскому шоссе. Автолюбителям следует заранее продумывать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.