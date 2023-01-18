В Самаре около парка Металлургов забил еще один коммунальный «фонтан»

"Фонтан" горячей воды устремился вверх. Фото: "Подслушано Самара"
В Самаре пользователи рассказали об очередном коммунальном «фонтане». Вода поднялась на несколько метров.
Судя по опубликованному видео, из колодца вверх устремилась вода из канализации. Аварию зафиксировали на пересечении улицы Енисейской и Ташкентского переулка возле парка Металлургов. В комментариях пользователи отметили, что подобная коммунальная авария уже случалась год назад. О причинах образования «фонтана» пока неизвестно.
Напомним, из-за аварийного ремонта водовода перекрыли движение по Зубчаниновскому шоссе. Автолюбителям следует заранее продумывать свой маршрут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.