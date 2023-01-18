В Самаре проведут праздничное богослужение 19 января 2023 года

В регионе пройдет богослужение Фото: Архив "КП"

В Самаре и Самарской области уже приступили к освящению воды. Регион готовится к приближающимся праздникам.

В областной столице уже организуют четыре официальные купели, а также готовятся к праздничному богослужению. Глава города напомнила о правилах безопасности при погружении. У официальных купелей также расположат раздевалки и места для обогрева. Не стоит погружаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, также жителям региона рассказали о всех купелях в губернии. Появился официальный список от специалистов.

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