В Самаре проведут праздничное богослужение 19 января 2023 года

В регионе пройдет богослужение
Фото: Архив "КП"
В Самаре и Самарской области уже приступили к освящению воды. Регион готовится к приближающимся праздникам.
В областной столице уже организуют четыре официальные купели, а также готовятся к праздничному богослужению. Глава города напомнила о правилах безопасности при погружении. У официальных купелей также расположат раздевалки и места для обогрева. Не стоит погружаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, также жителям региона рассказали о всех купелях в губернии. Появился официальный список от специалистов.
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