Самарские военнослужащие получили шевроны с ликом Богородицы

Шевроны уже успели показать себя в бою – один из них спас жизнь солдату. Фото: Екатерина Колотовкина

Самарские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, получили необычные шевроны с изображением Богородицы. Их бойцам направил фонд «Звезда и Лира». Технологию производства разработали самарские мастерицы совместно с настоятелем храма Трех Святителей.

– Когда мы выбирали лик, остановились на Богородице. Кто, как не она сохранит воина. К ней обращаются в холодных блиндажах, ее зовут раненые и больные. Она за них заступится и сохранит, – рассказала руководитель «Звезды и Лиры», жена самарского генерала, командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина.

Самарские шевроны обладают чудодейственной силой. Этот факт неоднократно подтверждали сами бойцы. Одному из них Богородица помогла прямо на линии огня. Боец попал под обстрел противника. В него прилетела пуля и пробила бушлат. А он отделался небольшим синяком.

По словам Екатерины Колотовкиной, сегодня самарские шевроны просят бойцы с других направлений. Самарцы направляют их по почте в разные регионы РФ. В настоящий момент передано более 3 тысяч шевронов.

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