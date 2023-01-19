«Мазда» и «Лада Веста» столкнулись в Тольятти 18 января 2023 года

Авария произошла на улице Революционной. Фото: ГИБДД Тольятти

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло днем 18 января 2023 года в Тольятти. Там столкнулись два автомобиля, пострадал человек.

Как сообщает ГИБДД Тольятти, авария произошла на улице Революционной в 14:50. Водитель «Лада Веста» ехал со стороны улицы Фрунзе в сторону Ленинского проспекта. На перекрестке он не уступил дорогу «Мазда СХ 5». Автомобили столкнулись, в результате чего пострадала пассажирка отечественного авто – 54-летняя женщина.

Напомним, из-за нарушений водителями правил очередности проезда перекрестков в тот же день Автограде произошло еще одно ДТП. На улице Матросова столкнулись иномарка и отечественная легковушка, пострадали двое человек.

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