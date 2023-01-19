Бывший тренер «Спартака» Каррера: «Рассказов мог играть не в «Крыльях Советов», а в «Милане» или «Интере»

Николай Рассказов, по мнению Карреры, принесет пользу "Крыльям". Фото: ПФК "Спартак"

Бывший главный тренер московского «Спартака» оценил потенциал защитника Николая Рассказова, который с большой долей вероятности скоро заключит соглашение с «Крыльями Советов». По его словам, футболист вполне мог играть в топ-клубах Серии А.

- Когда я работал в «Спартаке», Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он вполне мог заиграть, например, в «Милане» или «Интере», - приводит слова итальянского специалиста Sport24.

Затем, по мнению Карреры, с Рассказовым «что-то случилось».

- Обидно, что сейчас он в «Крыльях Советов», - заявил итальянец.

Тем не менее, по убеждению экс-тренера «Спартака», футболист принесет пользу самарскому клубу.

Рассказов уже находится в расположении «Крыльев Советов» и тренируется с командой, но до заключения контракта не примет участия в контрольных матчах.