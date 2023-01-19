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НовостиСпорт19 января 2023 10:41

«Крылья Советов» завершают сбор в Турции 19 января 2023 матчем в режиме секретности

Информации о контрольной игре не будет по просьбе соперника из Европы
Евгений ЕГОРОВ
"Крылья Советов" завершат сбор спаррингом в закрытом режиме. Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" завершат сбор спаррингом в закрытом режиме. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» 19 января 2023 завершают первый в этом году учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. Перед вылетом в Россию самарская команда проведет контрольный матч, но его подробности, как и имя спарринг-партнера, останутся в секрете.

- По просьбе соперника матч будет проходить в закрытом режиме, - сообщила пресс-служба ПФК «Крылья Советов».

Ранее анонсировалось, что 19 января «Крылья» сыграют с венгерским «Сегедом». Но накануне на сайте европейского клуба появилась информация об отмене матча.

В рамках первого сбора самарская команда уже провела игру с азербайджанским «Сумгаитом». Победу 1:0 «Крыльям» принес супергол Владислава Шитова.