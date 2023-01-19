Жителям Самары предлагают придумать идеальные сувениры для юбилейного Грушинского фестиваля

Благодаря жителям будет составлен список цитат для сувениров. Фото: сообщество ВК "Грушинский фестиваль"

В этом году летом пройдет юбилейный Грушинский фестиваль. Организаторы мероприятия предлагают жителям Самары придумать идеальные сувениры.

— Мы готовим для вас множество сюрпризов на предстоящем 50-м фестивале. Например, необычные тематические сувениры. Они могут быть с цитатами из песен и автографами наших любимых бардов. Но без вас мы не обойдемся в этом деле никак, — написали в официальном сообществе фестиваля.

Самарцы могут поделиться своим мнением насчет того, какие именно сувениры хотели бы увидеть на поляне. При этом отмечается, что кружки и футболки будут обязательно, но дополнительно к ним рассмотрят и другие идеи.

Помимо этого, в комментариях под постом можно написать фразы из любимых песен, которые подошли бы для затеи. Таким образом, благодаря жителям будет составлен список цитат для сувениров предстоящего фестиваля.

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