СМИ: Бенхамин Гарре подписал контракт с «Крыльями Советов»

Бенхамин Гарре заменит в "Крыльях Советов" Сергея Пиняева. Фото: ПФК "Крылья Советов"

22-летний аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре подписал контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на портал ESPN. Официально о сделке еще не сообщалось.

По сведениям из ряда других источников, футболист прибудет в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения 20 января. Контракт должен быть заключен на три с половиной года.

- Самарцы заплатят около 1,5 млн евро за 50% прав на аргентинца, - сообщает «Первый спорт».

Ранее «КП-Самара» публиковала информацию об этом игроке, который находился в системе «Манчестер Сити», а в Самаре заменит ушедшего в «Локомотив» Сергея Пиняева.