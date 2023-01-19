В Самаре девелопер Сурков и «Мягкий кинотеатр» заключили мировое соглашение

По решению суда обеспечительный платеж останется у арендодателя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные разбирательства между владельцем ТРЦ «МегаСити» и оператором сети «Мягких кинотеатров» подошли к своему завершению. Компании заключили мировое соглашение. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Самарской области.

Теперь согласно условиям «Мягкий кинотеатр» должен выплатить «МегаСити» около 32 миллионов рублей. Из них 13 млн – по договору аренды, а 19 млн – как компенсация убытков за досрочное расторжение договора аренды.

Напомним, «Мягкий кинотеатр» (ООО «Старый город») подал на владельца «МегаСити» иск в арбитраж и потребовала признать недействительной сделку об аренде.

Оператор сети хотел добиться возврата обеспечительного платежа в 1,6 млн рублей. Однако «МегаСити» ответил встречными претензиями. По решению суда обеспечительный платеж останется у арендодателя.

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