Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Сургута в Самару до четырех

Этой зимой самолеты летают из Самары прямыми рейсами в Екатеринбург, Нижневартовск и Уфу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе авиакомпания Utair ввела дополнительную частоту на маршруте Сургут – Самара по понедельникам. Теперь самолеты будут летать из города Ханты-Мансийского автономного округа в Самару четыре раза в неделю.

— Вылет из Сургута запланирован на 9:30, а из Самары по понедельникам на 21:50, а во вторник, четверг и воскресенье на 21:00. Билеты уже в продаже, их стоимость начинается от 5185 рублей, — сообщает пресс-служба Utair.

Авиаперевозчик продолжает развивать транспортный коридор Юг – Поволжье – Урал – Сибирь без пересадок в Москве. Этой зимой самолеты летают из Самары прямыми рейсами в Екатеринбург, Нижневартовск и Уфу.

Напомним, 16 января 2023 года авиакомпания открыла новый рейс из Самары в Самарканд по понедельникам.

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