В Самаре косуля «довела» до суда родственника экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова

Чиновники потребовали от мужчины возместить ущерб за гибель косули Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары приступил к рассмотрению нового дела родственника бывшего росгвардейца Дмитрия Сазонова. Алексея Ферапонтова обвиняют в незаконной охоте – якобы он убил косулю.

Иск против мужчины подал департамент охоты и рыболовства Самарской области. Ведомство потребовало возместить причиненный ущерб за гибель дикого животного в 200 тысяч рублей и выплатить проценты за просрочку уплаты денег – 3 806 рублей, пишет Волга Ньюс.

Сам Алексей Ферапонтов отрицает свою вину. Он утверждает, что не убивал косулю – просто подобрал труп. По словам мужчины, он увидел на дороге мертвое животное. Не знал, что с ним делать, и решил подобрать. Уже потом ему объяснили, что делать это нельзя.

Напомним, у Алексея Ферапонтова есть брат Станислав. Тот был женат на двоюродной сестре Дмитрия Сазонова – бывшего замначальника Управления Росгвардии по Самарской области. Последнего осудили за взятки от ОПГ «Законовские».

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