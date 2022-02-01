Продолжает жаловаться на приговор: что сейчас происходит с экс-росгвардейцем Дмитрием Сазоновым, осужденным за взятки

Дмитрия Сазонова осудили за взятки и связь с ОПГ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший заместитель начальника Росгвардии Самарской области Дмитрий Сазонов, которого осудили за взятки и связь с ОПГ, вновь пытается изменить приговор. Он сам, а также его адвокаты подали жалобы в Шестой кассационный суд.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали летом 2018 года сотрудники ФСБ при получении взятки в 100 тысяч рублей. По версии следователей, незаконное вознаграждение передали члены ОПГ «Законовские». Якобы они платили росгвардейцу за «крышевание» частных охранных организаций, в том числе той, что занималась охраной главы банды Сергея Гафурова. Правоохранители выяснили, что такое «сотрудничество» длилось не один год. За это время Сазонов успел «заработать» около 10 млн рублей.

В дальнейшем выяснилось, что замначальника Росгвардии может быть замешан еще в одном преступлении. По данным следователей, он получал незаконные вознаграждения от главы компании «Арт-инвест», которая занималась фотосъемкой в роддомах.

Дмитрий Сазонов не признал свою вину. Он заявил, что не имел никаких дел с бандитами, а вот фотографов просто обманул — деньги брал, но помогать не собирался. В феврале 2020 года Ленинский районный суд Самары вынес бывшему росгвардейцу приговор. Он назначил ему 12 лет колонии строгого режима и штраф в 220 млн рублей.

Обжаловать решение в облсуде не удалось. Тогда адвокаты Дмитрия Сазонова обратились в Шестой кассационный суд. В марте 2021 года он частично удовлетворил жалобы. Действия экс-росгвардейца по эпизоду с фотостудией переквалифицировали со взятки на мошенничество. Срок лишения его свободы уменьшили до 9,5 лет, а штраф — до 22,5 млн рублей. Однако на этом дело не закончилось. Постановление отменили.

— Дело по жалобе Генеральной прокуратуры вернулось из Верховного суда в Шестой кассационный суд. То есть его предыдущее постановление отменено. Сейчас дело будет рассматриваться уже по нашей кассационной жалобе. Заседание пройдет в пятницу, 4 февраля, — рассказал «КП-Самара» адвокат Дмитрий Тараборин.

По его словам, сейчас Дмитрий Сазонов находится в колонии в Стерлитамаке (Башкирия). Жалоб на содержание у него нет, а вот на приговор — да. Он намерен и дальше бороться за его смягчение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Деньги подбросили, часы подарила знакомая»: Дмитрий Сазонов рассказал про свои отношения с «Законовскими»

Обвиняемый в коррупции экс-замначальника Росгвардии дал в суде показания по своему резонансному делу о многомиллионных взятках (подробности)

Птицы большого полета: появилось видео встреч Александра Орлова и Дмитрия Сазонова

На одном из них, по версии следствия, зафиксирован момент передачи денег (подробности)

«Мне не надо милосердия!»: Дмитрий Сазонов, осужденный за взятки на 12 лет, прокомментировал свой приговор

Бывший начальник ЦЛРР Росгвардии уверен, что суд разобрался не во всех аспектах дела, и намерен бороться за свое освобождение (подробности)