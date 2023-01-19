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НовостиПроисшествия19 января 2023 13:00

Самарские полицейские работают на месте пожара на улице Арцыбушевской

Инспекторы обеспечивают проезд спецтехники
Алена ПРОВКИНА
Специалисты приступили к работе

Специалисты приступили к работе

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Ленинском районе Самары днем на улице Арцыбушевской загорелся деревянный дом. Специалисты прибыли на место происшествия.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции обеспечивают беспрепятственный подъезд для спецтехники, также безопасные проезд для автомобилей. По факту происшествия проведут проверку. Очевидцы сообщают, что сначала увидели, как дым начал выходить из-под крыши, а потом здание охватил огонь.

Сотрудники МЧС по региону отметили, что пожар произошел на территории нежилого дома. На месте уже работают специалисты.

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