Власти объяснили причину замены соцкарт на карту жителя Самарской области

Карта жителя Самарской области имеет ряд преимуществ / Фото: vk.com/card.samregion

В Самарской области в январе 2023 года стартовала замена социальных карт. Вместо них теперь будет карта жителя. В правительстве региона рассказали для чего это нужно.

- Транспортное приложение для льготного проезда действует только на соцкарте, которое имеет устаревшее ПО, не позволяющее его усовершенствовать. Карта жителя Самарской области позволит любому владельцу соцкарты перенести на нее льготное транспортное приложение, - отмечают власти.

У карты жителя есть и другие полезные свойства: аналог полиса ОМС, банковская карта на базе платежной системы «Мир», доступ к использованию госсервисов, скидки и льготы.

Чтобы получить карту жителя Самарской области взамен соцкарты, нужно обратиться в банки-партнеры проекта или подать онлайн-заявку на сайте. Сделать это необходимо в течение 2023-го. Со следующего года социальные карты будут заблокированы и перестанут действовать.

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