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НовостиОбщество19 января 2023 13:10

Движение транспорта перекрыли из-за пожара на ул. Арцыбушевской в Самаре 19 января 2023

Автобусы № 34 направили в объезд
Анастасия ФИЛАТОВА
Проезд ограничили от улицы Маяковского до улицы Ульяновской

Проезд ограничили от улицы Маяковского до улицы Ульяновской

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В четверг, 19 января 2023 года, в Самаре перекрыли движение транспорта по улице Арцыбушевской. Ограничение ввели на участке от улицы Маяковского до улицы Ульяновской в оба направления. Причина – пожар в нежилом одноэтажном доме.

– Автобусы № 34 направлены в объезд. В направлении «из города» они курсируют по улицам Арцыбушевской, Вилоновской и Буянова, в обратном – по улицам Арцыбушевской, Маяковского и Самарской, – сообщили в компании-перевозчике.

Напомним, в четвертом часу дня огонь охватил деревянный дом на улицу Арцыбушевской, 110. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 60 кв. м. Насколько известно, возгорание началось в здании, где никто не живет.

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