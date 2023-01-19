В Самаре водителя маршрутки, мастурбировавшего на глазах пассажиров, арестовали на 13 суток

Водителя не только уволили с работы, но и привлекли к административной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с водителем маршрутки № 261, который мастурбировал на глазах пассажиров в Самаре, получила продолжение. Мужчину не только уволили с работы, но еще и привлекли к административной ответственности. Его действия расценили как мелкое хулиганство

– В четверг, 19 января 2023 года, Октябрьский районный суд назначил мужчине наказание. Ему придется провести 13 суток под арестом, – сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, водитель коммерческого автобуса прославился по-черному во вторник, 17 января 2023 года. Одна из пассажирок, которая ехала с ним на переднем сидении, заметила, как мужчина занимается самоудовлетворением. Самарчанка, которой не посчастливилось присутствовать при этом, запечатлела водителя на видео и выложила кадры в соцсети. Мужчину быстро нашли. Как ранее сообщили в ГУ МВД по Самарской области, он – гражданин РФ. За подобное поведение во время работы его уволили из транспортной организации.

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