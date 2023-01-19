В Самаре местные жительницы окунулись в крещенскую воду в модных купальниках

Смелые самарчанки окунулись в крещенскую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ночь со среды на четверг, 19 января 2023 года, местные жители окунались в официальных купелях. Отпраздновать Крещение пришли сотни горожан.

На территории всю ночь дежурили спасатели и медики, также у официальных купелей в городе были организованы пункты обогрева и раздевалки. Горожане проходили по деревянным мостикам и сразу могли перейти в палатки. Безопасность граждан обеспечивали более 110 специалистов и 22 единиц техники.

Смелые самарчанки окунались в модных купальниках. Температура воды составила около +2 градусов.

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