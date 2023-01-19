Это был «Реал»? «Крылья Советов» 19 января 2023 завершили сбор в Турции победой над клубом-анонимом

"Крылья Советов" завершили первый сбор в Турции. Фото: ПФК "Крылья Советов"

19 января «Крылья Советов» завершили первый в 2023 году тренировочный сбор в Турции. Перед вылетом в Россию самарцы провели спарринг с одним из европейских клубов и победили 2:0.

Изначально на эту дату планировалась игра с венгерским «Сегедом». Однако за день до встречи на сайте венгров появилась информация об отмене матча. «Крылья» все же провели контрольную игру, которая прошла в закрытом режиме, имя соперника также не называлось.

- Мы считаем, что это был мадридский «Реал», - пошутил официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги.

Известно, что счет в этом матче открыл Амар Рахманович, а затем Артем Соколов с пенальти удвоил результат.

- Второй сбор «Крылья» проведут с 22 января по 3 февраля. 23 января наша команда сыграет против сербского клуба «Раднички», - сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Ожидается, что в паузу между сборами в Москве состоится подписание контракта с аргентинским легионером Бенхамином Гарре.