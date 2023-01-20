В Самаре завершились поиски пропавшей 17-летней девушки

Полиция и волонтеры искали подростка в течение суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна судьба пропавшей 17-летней Юлии М. Напомним, девушка исчезла в среду, 18 января 2023 года. Она ушла из своего дома на улице Литвинова в Самаре. С того момента о ней ничего не было известно.

Полицейские приступили к поискам пропавшей. Велась работа с семьей подростка, продолжался опрос знакомых девушки. Параллельно оперативники просматривали места, в которых могла появиться юная самарчанка. Помощь в поисках оказывали волонтеры «Лиза Алерт».

Вечером в четверг, 19 января 2023 года, стало известно, что поиски завершены.

– Девушка разыскана сотрудниками полиции. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Всем большое спасибо за помощь, – сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

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