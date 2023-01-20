В Самаре чиновник и депутат устроили драку около кофейни

Инцидент произошел на улице Льва Толстого. Фото: Яндекс.Карты

В одной из самарских кофеен произошла необычная драка. Ее устроили двое мужчин. Как выяснилось позднее – чиновник и депутат. О происшествии сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Эта история произошла вечером 17 января в кофейне «Корж» на улице Льва Толстого. По информации парламентария, участниками инцидента стали врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат городской думы Алексей Митрофанов. Предположительно, конфликт между мужчинами произошел на почве давней неприязни.

– Конфликт был продолжен на улице. Далее – мнения разнятся. По словам депутата, министр ударил его кулаком в лицо, а затем распылил в него газовый баллончик. Министр утверждает, что депутата не бил, а баллончик использовал превентивно, испугавшись, что тот его ударит, – рассказал Александр Хинштейн.

После схватки чиновник уехал, а народный избранник вызвал полицию и написал заявление, отмечает Хинштейн.

Отметим, что факт обращения в полицию действительно имел место быть – об «КП-Самара» сообщили собственные источники в правоохранительных органах. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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