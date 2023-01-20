Стало известно, чем закончился поиск вандалов, испортивших троллейбусы в Самаре

Инцидент произошел летом 2022 года. Фото: Подслушано Самара

История с самарскими троллейбусами «Адмирал», которые подверглись нападению вандалов, получила продолжение. Городские власти рассказали, на какой стадии находится поиск злоумышленников.

По информации мэрии, полицейским не удалось выйти на след нарушителей. Администрация МП «ТТУ», в свою очередь, решила предотвратить подобные происшествия в будущем. Для этого в депо будет установлено новое ограждение. Его монтаж планируется завершить до 28 февраля.

Напомним, инцидент с троллейбусами произошел в августе 2022 года. Неизвестные изрисовали новый транспорт граффити. Из-за этого не все единицы транспорта вышли на линию. По информации МП «ТТУ», ущерб составил 108 тысяч рублей – с учетом средств, задействованных на очистку.

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