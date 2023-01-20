Стала известна толщина льда на Волге в Самарской области 19 января 2023 года

Самарцы уже вышли гулять на покрытую льдом Волгу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 19 января 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда сейчас составляет 40 см, а 16 января была 20-25 см, на Поляне Фрунзе показатели начинаются с 16 и заканчиваются 26 см, в то время как три дня назад они достигали 20 см. На Красной Глинке лед достигает 26-32 см толщины, а был 29-33 см.

В Тольятти толщина льда составляет 40 см, как и была 16 января. Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено, так как он недостаточно окреп, и это может быть опасно. Самарцы уже вышли гулять на покрытую льдом Волгу.

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