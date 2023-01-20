Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 6:24

Стала известна толщина льда на Волге в Самарской области 19 января 2023 года

Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено
Ирина СИНЕГУБОВА
Самарцы уже вышли гулять на покрытую льдом Волгу.

Самарцы уже вышли гулять на покрытую льдом Волгу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели представили результаты замеров толщины льда на реке Волга по состоянию на 19 января 2023 года. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

Так, на улице Первомайской толщина льда сейчас составляет 40 см, а 16 января была 20-25 см, на Поляне Фрунзе показатели начинаются с 16 и заканчиваются 26 см, в то время как три дня назад они достигали 20 см. На Красной Глинке лед достигает 26-32 см толщины, а был 29-33 см.

В Тольятти толщина льда составляет 40 см, как и была 16 января. Спасатели предупреждают, что выходить на лед запрещено, так как он недостаточно окреп, и это может быть опасно. Самарцы уже вышли гулять на покрытую льдом Волгу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.