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НовостиОбщество16 января 2023 5:54

Самарцы вышли на покрытую льдом Волгу в январе 2023 года

Горожане активно гуляют по заледеневшей поверхности реки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Некоторые жители вооружились лыжами, другие устроили пешие прогулки.

Некоторые жители вооружились лыжами, другие устроили пешие прогулки.

В Самарской области Волга полностью покрылась льдом. Самарцы уже активно гуляют по поверхности реки в районе набережной. Об этом сообщили сами жители города.

– Волга встала. Народ уже пошел на другую сторону. Началось время прогулок пешком и на лыжах за Волгу, а также вдоль берега, – делятся самарцы.

Отметим, что текущей зимой Волга не спешила замерзать. Даже накануне Нового года на реке не было и намека на лед – сплошная водная гладь. Синоптики сообщали, что ледостав в регионе отстал на три недели. По данным специалистов, такое явление объяснялось планетарными климатическими процессами.

Однако после теплых новогодних праздников в регион пришли сильные заморозки. Низкие температуры способствовали быстрому замерзанию Волги. В результате река покрылась льдом всего за несколько дней.

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