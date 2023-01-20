Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-замглавы Жигулевска

Игорь Смурага обвиняется в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы Жигулевска. Игорь Смурага предстанет перед судом в ближайшее время. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

– Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Жигулевска. После вручения обвиняемому копии заключения дело будет направлено в районный суд Самары, – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, заместитель главы администрации Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам Игорь Смурага обвиняется в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что с июня по июль 2021 года чиновник получил от предпринимателя 23 млн. рублей. 14 млн. рублей он должен был передать налоговикам, а те, в свою очередь, снизить задолженность и снять арест со счетов организации. 9 млн. рублей он якобы оставил себе в качестве оплаты за услуги посредника. При этом до сотрудников налоговой службы деньги не дошли.

– По версии следствия, посредники обратили денежные средства в размере 14 млн. рублей в свою пользу, не намереваясь передавать их должностным лицам УФНС России по Самарской области, – сообщали в региональном СУ СК.

Еще один эпизод преступления с участием чиновника касается мошенничества. Предположительно, в 2020 году при его помощи был заключен фиктивный договор о проведении социсследования, по которому Игорь Смурага получил 1,1 млн. рублей.

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