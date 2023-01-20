Обновленная набережная Автозаводского района Тольятти стала жертвой вандалов

Несознательные горожане превратили склоны набережной в горки Фото: администрация Тольятти

Набережная Автозаводского района Тольятти, первый этап благоустройства которой завершился в конце 2022 года, подверглась актам вандализма. Местные жители превратили два склона около детской площадки в горки. Они буквально сточили газон, сломали капельный полив, вырвали и украли форсунки системы автополива. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Очень хотелось бы, чтобы жители не использовали склоны как горки. Во-первых, это травмоопасно — сразу после склона установлено бетонное ограждение высотой около метра, а во-вторых — мы должны беречь нашу набережную и пресекать любые акты вандализма, — отметил глава департамента городского хозяйства Тольятти Максим Кузахметов.

По данным городской администрации, сейчас идет процедура заключения договора с МБУ «Зеленстрой». Организация займется обслуживанием новой набережной. За чистотой и порядком там будут следить около 40 человек и несколько единиц спецтехники.

По словам Максима Кузахметова, по весне будут проведены работы по восстановлению плодородного слоя. Поврежденные склоны заново засеют газоном. Общественное пространство планируют привести в порядок к майским праздникам. Горожан призывают к бережному отношению и просят не портить благоустройство набережной.

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