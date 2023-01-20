Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 9:43

Власти запретили строительство причалов на реке Самара из-за канатной дороги

Соответствующее постановление подписала глава города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Канатную дорогу планируют протянуть до Южного города.

Канатную дорогу планируют протянуть до Южного города.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Самары запретили строить причалы для маломерных судов в Железнодорожном районе. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Согласно документации, заявитель просил согласовать строительство объекта на участке площадью 6 504 квадратных метра. Площадка находится на набережной в пойме реки Самары. Однако мэрия отказалась предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования территории.

Из постановления следует, что отказ связан со строительством пассажирской канатной дороги. Региональное правительство зарезервировало участок под возведение объекта.

Напомним, канатная дорога появится в границах Самары и Волжского района. Ее планируют протянуть до жилого района Южный город.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.