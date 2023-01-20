Власти запретили строительство причалов на реке Самара из-за канатной дороги

Канатную дорогу планируют протянуть до Южного города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Самары запретили строить причалы для маломерных судов в Железнодорожном районе. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Согласно документации, заявитель просил согласовать строительство объекта на участке площадью 6 504 квадратных метра. Площадка находится на набережной в пойме реки Самары. Однако мэрия отказалась предоставлять разрешение на условно разрешенный вид использования территории.

Из постановления следует, что отказ связан со строительством пассажирской канатной дороги. Региональное правительство зарезервировало участок под возведение объекта.

Напомним, канатная дорога появится в границах Самары и Волжского района. Ее планируют протянуть до жилого района Южный город.

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