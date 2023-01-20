Между Самарской областью и Снежным состоялся телемост о патриотической работе

В ходе телемоста обсудили увековечивание памяти куйбышевцев, которые участвовали в освобождении Донбасса в годы ВОВ / Фото: Единая Россия

В Самарской области состоялся телемост с городом Снежное в ДНР. Площадкой для его проведения стал центр эстетического воспитания в Кинеле. Участники мероприятия обсудили работу по сохранению исторической памяти и организацию совместной патриотической деятельности.

Напомним, в мае 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи между Самарской областью и Снежным. Стороны начали взаимодействовать в гуманитарной и инфраструктурной сферах. Затем стартовала совместная патриотическая работа по увековечиванию памяти куйбышевцев, которые участвовали в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Уже удалось установить несколько имен. К примеру, это красноармеец Селиванов из Шигонского района, который долгое время удерживал важную высоту — курган Саур-Могила (в 12 км от Снежного).

— Для увековечения памяти наших земляков мы с коллегами-депутатами передали капсулу-гильзу с самарской землей в Снежнянский музей боевой славы. А землю с Саур-Могилы привезли в Самару, — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Гильзу со священной землей планируют заложить у памятника защитникам Донбасса. Его установят в парке Победы в Самаре в 2023 году. Самарское отделение «Поискового движения России» предложило свою помощь в поиске героев-участников освобождения Донбасса и их родственников. Участники телемоста, среди которых были представители музейного сообщества, договорились о проведении совместных обучающих вебинаров. Их целью станет обмен опытом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал