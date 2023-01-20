Хотел защитить страну и близких: в Сергиевском районе простились с земляком, погибшим в ходе СВО

У военнослужащего остались жена и маленькая дочка. Фото: vk.com/ekamasovai

Жители Сергиевского района простились с земляком, погибшим при выполнении задач в ходе спецоперации на Украине. 31-летний Иван Князев ушел из жизни 4 декабря. Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Екамасов.

– От всего сердца приношу глубокие соболезнования родным и близким. Иван – наш общий герой, независимо от того, откуда он родом и где был призван. Его гибель – наша общая боль, – отметил Анатолий Екамасов.

Иван – уроженец Самары, выпускник школы №114. В Сергиевский район попал после встречи с будущей супругой в 2013 году. Елена проживала на территории муниципалитета, и муж отправился за ней. Он внес свой вклад в жизнь района – в частности, принимал участие в строительстве детсада «Золотой ключик» в поселке Суходол.

Осенью прошлого года Иван Князев отправился выполнять задачи спецоперации. По словам близких, решение принял осознанно, безо всяких сомнений. Отмечал, что хочет защитить страну и родных людей от нацизма.

– Он никогда не жаловался, просто сообщал, что жив, здоров. Мы с дочкой очень его ждали, – приводит слова супруги Ивана Елены глава муниципалитета.

Иван погиб 4 декабря в городе Артемовск. У него остались жена и 8-летняя дочка. Защитник Отечества был похоронен на кладбище поселка Суходол. Знакомые отмечают, что навсегда запомнят Ивана Князева, как простого парня, который не боялся никакой работы и очень любил свою семью.

«КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Князева.

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