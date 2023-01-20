Стало известно о пострадавших в результате пожара в Новокуйбышевске

Борьба с огнем заняла около полутора часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились подробности пожара, который произошел около 12 часов дня 20 января 2023 года в Новокуйбышевске. Возгорание было замечено в районе филиала СамГТУ и здания центральной библиотеки. В ГУ МЧС по Самарской области сообщали, что на улице Чернышевского, 11 «А» загорелись гаражи. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

– По уточненным данным на улице Чернышевского горели три частных гаража и автомобиль «Субару», – пояснили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 11:44. На место выехали 27 человек личного состава, было задействовано 8 единиц техники. В 12:14 объявили локализацию. Справиться с огнем удалось в 13:19.

Отмечается, что в результате ЧП пострадали двое мужчин. Причина возгорания устанавливается.

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