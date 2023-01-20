Самарцы поделились кадрами потопа на улице Гвардейской

В областной столице очередной порыв. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители рассказали о «ручье» на улице Гвардейской 20 января 2023 года. Из-за коммунальной аварии дорога полностью покрылась водой.

В комментариях пользователи уже не удивляются очередным порывом. Судя по опубликованным кадрам, ручей забил ранним утром в пятницу. Также пользователи отметили, что в домах по улице начались проблемы с отоплением и водоснабжением. О причинах коммунальной аварии пока неизвестно.

Напомним, ранее горожане рассказывали о «фонтане» из горячей воды возле парка Металлургов. Вода поднялись на несколько метров.

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