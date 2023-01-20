Самарцы выступили против строительства высотки у школы на пр. Юных Пионеров

Проект многоэтажки предполагает 0,5 парковочного места на квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре стартовало обсуждение проекта строительства новой высотки на проспекте Юных Пионеров. Речь идет об участке в 3 тысячи кв. м рядом со школой № 168. Местные жители негативно отнеслись к планам застройщика. Они против возведения на этой площадке еще одной многоэтажки, пишет Волга Ньюс.

Самарцы не хотят, чтобы высотку «воткнули» рядом со школой. Они считают, что здание учебного заведения начала 1960-х годов может не выдержать строительных работ. Кроме того, возведение дома будет мешать учебному процессу.

Также горожане отмечают, что в данном районе и так плотная застройка. Есть проблемы с парковкой, коммунальной и социальной инфраструктурой. Появление нового дома может усугубить ситуацию. Еще один довод против проекта — близкое залегание грунтовых вод на этом участке. По словам местных жителей, в 90-е годы они уже стали причиной остановки стройки на этапе котлована.

Напомним, высотку на проспекте Юных Пионеров хочет построить бизнесмен Олег Вахрамов. Ранее он обратился в мэрию Самары за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства. Он просит согласовать уменьшение парковочного места до 0,5 на одну квартиру. Проект вынесли на общественные обсуждения. Они продлятся до 2 февраля 2023 года. Горожане могут высказать свое мнение здесь.

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