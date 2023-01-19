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НовостиОбщество19 января 2023 12:38

Новую высотку хотят построить на пр. Юных Пионеров в Самаре

Заявитель – бизнесмен Олег Вахрамов
Анастасия ФИЛАТОВА
Проект строительства многоэтажки предполагает 0,5 машино-места на одну квартиру

Проект строительства многоэтажки предполагает 0,5 машино-места на одну квартиру

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто планирует построить новую высотку на проспекте Юных Пионеров в Самаре. Речь идет об участке в районе школы № 168. Еще одну многоэтажку хочет возвести бизнесмен Олег Вахрамов. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Предприниматель намерен застроить земельный участок в Кировском районе площадью 3 тысячи кв. м. Параметры новой высотки пока неизвестны. Однако уже ясно, что число парковочных мест там будет урезано. Олег Вахрамов обратился в мэрию Самары за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства. Он хочет, чтобы ему согласовали уменьшение коэффициента парковочного места. По правилам, на одну квартиру полагается одно машино-место. Проект предпринимателя, который сейчас вынесли на общественные обсуждения, предполагает 0,5.

Напомним, Олег Вахрамов известен как совладелец и президент ассоциации «Спектр недвижимости». Ранее он обращался в мэрию Самары за разрешением на строительство высотки на улице Ново-Садовой в районе Постникова оврага.

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