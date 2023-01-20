Самару накроет сильная магнитная буря в конце января 2023 года

Самарцам не стоит перенапрягаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару придет сильная магнитная буря в конце января 2023 года. Метеочувствительным жителям следует подготовиться.

По информации my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается 26 января 2023 года. Ее сила составит 5 баллов. В этот день горожане могут столкнуться с головной болью, резкими перепадами настроения, упадком сил и депрессией. Самарцам необходимо следить за своим психическим состоянием. Лучше избегать эмоционального напряжения и стресса.

Напомним, эксперты рассказали, какая погода будет 20 января в областной столице. Текущая неделя остается холодной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.