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НовостиОбщество20 января 2023 15:55

В Самарской области ожидается солнечная и морозная погода с 21 по 23 января 2023 года

Синоптики предоставили прогноз
Алена ПРОВКИНА
В регионе сохранится морозная погода

В регионе сохранится морозная погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о погоде в ближайшие выходные. В регионе ожидается солнечная и морозная погода.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии сохранится высокое атмосферное давление. На большей части территории будет морозно и солнечно, только в крайних южных районах столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

Напомним, на Самару надвигается сильная магнитная буря. В конце января метеочувствительным горожанам следует подготовиться и постараться избегать стресса и напряжения.

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