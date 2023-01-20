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НовостиПроисшествия20 января 2023 16:48

В Самаре погиб человек в пожаре на улице Часовой

Возгорание произошло в жилом доме
Алена ПРОВКИНА
Пол и личность погибшего устанавливаются

Пол и личность погибшего устанавливаются

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно об очередном пожаре. В Октябрьском районе из-за возгорания погиб местный житель.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, вечером 20 января, в 19:26 появилась информация о возгорании в жилом доме. Специалисты прибыли на место происшествия. Оказалось, горели домашние вещи. Пожар ликвидировали в 19:47. На месте пожара обнаружили тело погибшего самарца.

О причинах пожара пока неизвестно. Пол и личность жителя устанавливаются. Для тушения привлекли 5 единиц спецтехники и 19 человек. Напомним, вчера в горящем доме на улице Арцыбушевской нашли тело погибшего мужчины. Обстоятельства уточняются.

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