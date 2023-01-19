Пожарные тушат пожар в историческом центре на площади 150 кв. м
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
В Самаре второй раз за несколько дней произошел пожар в историческом центре города. В четверг, 19 января 2023 года, огонь охватил деревянный одноэтажный дом на улице Арцыбушевской, 110. Уже известно об одном погибшем. Рассказываем, что сейчас происходит на месте пожара.
Огонь охватил нежилой деревянный дом
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Сообщения о пожаре в старом городе начали появляться в соцсетях в четвертом часу дня. Горожане заметили клубы дыма, идущие со стороны улицы Арцыбушевской. Как выяснилось, огонь вспыхнул в доме № 110. Это одноэтажное деревянное здание. Насколько известно, там никто не жил.
На месте работают 85 человек и 25 единиц техники
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:46. По приезде установлено, что горит нежилой дом на площади 60 квадратных метров. Для тушения привлечено 85 человек и 25 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Из-за пожара проезд по улице Арцыбушевской закрыли. Движение ограничили на участке от улицы Маяковского до улицы Ульяновской в оба направления. Общественный транспорт направили в объезд. Изменения коснулись автобуса № 34, а также трамваев №№ 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23.
Возгорание локализовали на площади 150 кв. м
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
К сожалению, пожар не обошелся без жертв. В 16:37 в доме нашли тело мужчины. Его личность пока неизвестна. Борьба с огнем продолжается. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в 16:59 была объявлена локализация на площади 150 кв. м.
Пожарные обнаружили в доме труп мужчины
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
На месте происшествия работают полицейские. По данным ГУ МВД по Самарской области, сотрудники ППСП и дежурной части ОП по Ленинскому району организовали охрану общественного порядка и имущества граждан. Правоохранители проведут по факту случившегося проверку и примут соответствующее процессуальное решение.
Проезд по улице Арцыбушевской перекрыт в оба направления
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Напомним, 11 января 2023 года произошел пожар на улице Некрасовской в Самаре. Сгорел трехэтажный жилой дом. ЧП унесло жизни двух человек: маленькой девочки и 58-летней женщины. Не обошлось и без пострадавших. Как стало известно, пожар мог устроить один из жильцов дома – дворник, когда решил отогреть замерзшие батареи самодельным факелом.
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