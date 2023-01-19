Пожарные тушат пожар в историческом центре на площади 150 кв. м Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Самаре второй раз за несколько дней произошел пожар в историческом центре города. В четверг, 19 января 2023 года, огонь охватил деревянный одноэтажный дом на улице Арцыбушевской, 110. Уже известно об одном погибшем. Рассказываем, что сейчас происходит на месте пожара.

Заметили клубы дымы

Огонь охватил нежилой деревянный дом Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Сообщения о пожаре в старом городе начали появляться в соцсетях в четвертом часу дня. Горожане заметили клубы дыма, идущие со стороны улицы Арцыбушевской. Как выяснилось, огонь вспыхнул в доме № 110. Это одноэтажное деревянное здание. Насколько известно, там никто не жил.

На месте работают 85 человек и 25 единиц техники Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:46. По приезде установлено, что горит нежилой дом на площади 60 квадратных метров. Для тушения привлечено 85 человек и 25 единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Движение по ул. Арцыбушевской закрыто

Из-за пожара проезд по улице Арцыбушевской закрыли. Движение ограничили на участке от улицы Маяковского до улицы Ульяновской в оба направления. Общественный транспорт направили в объезд. Изменения коснулись автобуса № 34, а также трамваев №№ 3, 4, 5, 20, 20к, 22 и 23.

Возгорание локализовали на площади 150 кв. м Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В горящем доме нашли труп

К сожалению, пожар не обошелся без жертв. В 16:37 в доме нашли тело мужчины. Его личность пока неизвестна. Борьба с огнем продолжается. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в 16:59 была объявлена локализация на площади 150 кв. м.

Пожарные обнаружили в доме труп мужчины Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Правоохранители проведут проверку

На месте происшествия работают полицейские. По данным ГУ МВД по Самарской области, сотрудники ППСП и дежурной части ОП по Ленинскому району организовали охрану общественного порядка и имущества граждан. Правоохранители проведут по факту случившегося проверку и примут соответствующее процессуальное решение.

Проезд по улице Арцыбушевской перекрыт в оба направления Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Напомним, 11 января 2023 года произошел пожар на улице Некрасовской в Самаре. Сгорел трехэтажный жилой дом. ЧП унесло жизни двух человек: маленькой девочки и 58-летней женщины. Не обошлось и без пострадавших. Как стало известно, пожар мог устроить один из жильцов дома – дворник, когда решил отогреть замерзшие батареи самодельным факелом.

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