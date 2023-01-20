В Самарской области спасенный лебедь «загорает» под розовой лампой

Птицы отдыхают в розовых лучах. Фото: Национальный парк "Самарская Лука"

В Самарской области стало известно о судьбе спасенных лебедей. Теперь краснокнижные птицы наслаждаются теплом в лучах розовой лампы.

По информации национального парка «Самарская Лука», раненный лебедь идет на поправку, а «гадкий утенок», спасенный и снятый с льдины, отогревается любовью сотрудников «Дома Айболита». Теперь птицы чувствуют себя хорошо, загорают в лучах розовой лампы, получают сбалансированное питание и ждут весны. Представители парка отмечают, что птицы подружились и спокойно уживаются вместе.

Напомним, в декабре специалистам удалось помочь лебедю, запутавшемуся в леске на территории акватории в микрорайоне Шлюзовой. Птенец мог погибнуть и вмерзнуть в лед.

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