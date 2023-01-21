В полиции рассказали подробности ДТП, где иномарка врезалась в здание театра «СамАрт»

Водителя госпитализировали в больницу с травмами головы и руки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП на пересечении улиц Льва Толстого и Братьев Коростелевых в Самаре. Накануне вечером, 20 января 2023 года, там автомобиль «Вольво» протаранил здание театра «СамАрт». Детали аварии рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

— Все произошло в 22:30 на улице Льва Толстого, 109. За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек. По предварительным данным, он не обеспечил постоянного контроля за движением своего автомобиля и наехал на фасад здания, — сообщили в пресс-службе облглавка.

В результате ДТП пострадал один человек — водитель иномарки. Он получил травмы головы и руки. Его госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия. Проводится проверка.

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