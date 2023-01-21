Творческий вечер в честь 85-летия со дня рождения Владимира Высоцкого пройдет в Самаре

В Самаре отметят юбилей легендарного поэта, актера и автора песен / Фото: vk.com/mincult.samregion

В среду, 25 января 2023 года, исполнится 85 лет со дня рождения поэта, актера и автора песен Владимира Высоцкого. В честь этого события в Самаре пройдут различные мероприятия. Местом их проведения станет областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Во вторник, 24 января 2023 года, в 13:00 в центре изучения книжной культуры (1-й этаж) состоится круглый стол. Встреча, посвященная юбилею Владимира Высоцкого, пройдет в формате дискуссии. В краеведческом отделе библиотеки (2-й этаж) будет представлена небольшая выставка изданий «Высоцкий и Самара». Напомним, артист дважды бывал в нашем городе и дал несколько концертов.

Кульминационным событием станет творческий вечер. Он пройдет 25 января 2023 года в галерее «Новое пространство». Участников мероприятия ждут выступления местных артистов и Самарского муниципального концертного духового оркестра под руководством Марка Когана. Начало — в 17:00.

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