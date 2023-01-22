Жительница Самары попала в больницу после поездки на такси 21 января 2023

Водитель такси не уступил дорогу встречной машине. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Три человека госпитализированы в результате ДТП, случившегося вечером 21 января 2023 года на перекрестке Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова в Самаре. Столкнулись «Лада Гранта», брендированная под известный агрегатор такси, и Kia Rio.

21-летний водитель такси, выполняя левый поворот на Димитрова, не уступил дорогу иномарке, мчавшейся по Московскому шоссе. За рулем встречного автомобиля находился 22-летний парень. В салоне такси сидела 59-летняя пассажирка.

- Оба водителя и женщина - пассажир автомобиля "Лада-Гранта" госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Утром 22 января автомобиль Audi перевернулся в Тольятти. Водитель авто сбежал с места происшествия.