3-летняя девочка с мамой пострадали в ДТП у ТЦ «Аврора» в Самаре 22 января 2023

Удар по "Тойоте" пришелся в переднюю дверь, а ребенок был на заднем сиденье. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре недалеко от торгового центра «Аврора» днем 22 января 2023 года произошло ДТП, в котором пострадали мама с маленьким ребенком. Им потребовалась медицинская помощь.

- По предварительной информации, в 13 часов 22 января 63-летний водитель автомобиля «Черри» совершал разворот по улице Аэродромной и совершил столкновение с автомобилем «Тойота», двигавшимся в попутном направлении, - пояснили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

За рулем японского авто находился 29-летний мужчина, на заднем сиденье — его жена с 3-летней дочкой. По имеющейся информации, водитель не пострадал, а вот женщине с ребенком понадобилась помощь медиков.

Семье повезло, что удар пришелся в правую переднюю дверь и что все находившиеся в машине были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в детском кресле.

Вечером 21 января попали в больницу трое пострадавших в ДТП с участием такси на Московском шоссе в Самаре.