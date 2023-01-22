«Солярис» на улице Авроры перелетел через «встречку» и врезался в дерево 21 января 2023 года

Встречная полоса обычно загруженной улицы Авроры, к счастью, в момент ДТП была пуста. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП, произошедшего вечером 21 января 2023 года на улице Авроры недалеко от пересечения с улицей Дыбенко. В результате происшествия автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево на противоположной стороне дороги.

Как оказалось, автомобиль корейской марки, перестраиваясь в крайний левый ряд, столкнулся с Renault Duster, ехавшим в том же направлении. От удара «Солярис» понесло через встречку, на которой, по счастливой случайности, никого в тот момент не оказалось. Столкновение с деревом смягчил сугроб.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - удостоверили в ГУ МВД России по Самарской области.

Тем же вечером 21 января участникам ДТП на Московском шоссе повезло меньше, они попали в больницу.