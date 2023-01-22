Два игрока самарских «Крыльев Советов» будут играть за московский «Велес»

Воспитанники "Чертаново" Герчиков и Никитенков сейчас принадлежат самарским "Крыльям". Фото: футбольная школа "Чертаново"

Два игрока, принадлежащие самарским «Крыльям Советов», - Алексей Никитенков и Леонид Герчиков — вторую часть сезона 2022/2023 проведут в аренде в столичном «Велесе», выступающем в первой лиге. Об этом сообщается в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым».

В первой части сезона эти футболисты выступали за «Звезду» из Санкт-Петербурга, где также находились в аренде. Команда, возглавляет которую хорошо знакомый самарцам Дмитрий Комбаров, оказалась единственным коллективом второй лиги, который пробился в 1/4 финала Кубка России.

В этой же команде в аренде находился и Никита Салтыков, который сейчас отправился уже на второй тренировочный сбор с «Крыльями Советов». «КП-Самара» публиковала полный список футболистов самарского клуба, которых главный тренер Игорь Осинькин взял в Турцию.