Жители Самары ахнули, увидев над Волгой НЛО. Вот что это было

"Неопознанный объект" на деле оказался аэростатом видеонаблюдения. Фото: "Подслушано Самара"

Над Самарой 21 января пролетел «неопознанный летающий объект». Фотография странного белого «беспилотника», парящего над Волгой, была выложена в паблике «Подслушано Самара» в соцсетях.

Под постом пользователи начали выкладывать самые разные версии того, что это за объект, - в основном шутливого толка. Те же, кому позволяла оптика, без труда разглядели в «НЛО» белый дирижабль.

Этот аэростат носит название «Комплекс высотного видеонаблюдения «Око». Его уже неоднократно видели над Самарой — в частности, он следил за порядком во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Сейчас дирижабль использует ГИБДД для выявления нарушений правил дорожного движения. «КП-Самара» подробно писала о рейдах над Волжским районом, которые проводились с помощью этого аэростата.