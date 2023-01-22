На Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП с двумя легковушками и 6 пострадавшими

Машины после ДТП разлетелись по сторонам проезжей части. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП произошло в Самаре 21 января 2023 года на пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова. К счастью, никто не погиб, но 6 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, причиной столкновения стало нежелание водителя такси уступить дорогу встречному транспорту при левом повороте. На перекрестке Московского шоссе и Димитрова горит «стрелка» налево, но большую часть времени при выполнении маневра поворачивающим водителям необходимо уступить дорогу встречным автомобилям.

Водитель «Лады Гранты» с брендом агрегатора такси на борту этим правилом пренебрег, и в результате в машину влетела встречная Kio Rio. Машины разметало по разным сторонам дороги. Сообщается о шести пострадавших, обратившихся за медицинской помощью. Трое из них, в том числе 59-летняя пассажирка такси, вынуждены были поехать в больницу.

Семья с 3-летней девочкой пострадала в результате ДТП на улице Аэродромной в Самаре днем 22 января.