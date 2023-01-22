Голландец Гленн Бейл из самарских «Крыльев Советов» завел в соцсети аккаунт на русском языке

Гленн Бейл прекрасно говорит по-русски, а теперь будет и писать. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Голландский легионер самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл завел новый телеграм-канал. Причем вести его футболист намерен лично и писать только на русском языке.

- «Крылья Советов» и Самара много для меня значат, я активно учу русский язык. Поэтому написание постов для этого канала будет для меня еще и практикой, - сообщил голландец в первом посте, выложенном 22 января.

По признанию игрока, поначалу с переводом текстов ему будут помогать друзья, так как он не хочет выкладывать посты с ошибками. Но впоследствии Бейл намерен все переводить самостоятельно.

- На сборах свободного времени почти нет, но я буду стараться писать сюда чаще, - пообещал футболист подписчикам.

За несколько часов с момента создания канала Гленна Бейла на него подписалось уже более 800 человек.

«Крылья Советов» 22 января отправились на второй тренировочный сбор в Турцию. «КП-Самара» публиковала полный список футболистов, принимающих участие в сборе.