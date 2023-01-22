Три собаки и два котенка сгорели в огне пожара в деревенском доме в Самарской области

В огне пожара в Тепловке сгорели пятеро животных. Фото: скрин видео

Три собаки и два котенка погибли в огне внутри вспыхнувшего дома в Пестравском районе Самарской области. По всей вероятности, причиной возгорания стала неисправность газового оборудования. Плита в доме работала от газового баллона, и, вероятно, случилась утечка горючего вещества.

Женщина с ребенком-подростком купила дом в деревне Тепловке небольшое количество времени назад, переехав в село из Самары. С ними также жила подруга женщины. Но вечером 21 января взрослых дома не было — они находились на работе в областном центре. В доме оставался только 15-летний подросток.

Когда вспыхнул пожар, ребенок успел выскочить на улицу в домашней одежде. Моментальная реакция спасла ему жизнь. Взрывом в доме выбило все окна, и огонь за считанные мгновения охватил весь дом. Любимцы семьи — два чихуахуа, алабай и два котенка — выбраться из пожара не смогли и погибли.

«КП-Самара» сообщала о подробностях происшествия и последствиях ЧП.