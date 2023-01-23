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НовостиОбщество23 января 2023 7:36

Самарец показал, как выглядит дорога на улице XXII Партсъезда до реконструкции

Работы планируют начать в 2023 году
Алена ПРОВКИНА
Городской блогер показал состояние дороги. Фото: скриншот видео

Городской блогер показал состояние дороги. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал, как выглядит улица XXII Партсъезда до начала реконструкции. Возводить дорогу планируют в 2023 году.

В областной столице продолжают реализацию проекта реконструкции дороги. Во время встречи главы города Елены Лапушкиной с жителями Промышленного района стало известно о проведении работ на улице XXII Партсъезда. На участке планируют переложить большое количество коммуникаций. К работам хотят приступить уже в этом году.

Напомним, также во время беседы с горожанами обсудили работы на водоемах в двух парках. Благоустройство продолжат в ближайшее время.

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