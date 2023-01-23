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НовостиОбщество23 января 2023 8:31

В Самарской области поймали 51 пьяного водителя с 20 по 22 января 2023 года

Автомобилистам грозит штраф и лишение прав
Анастасия ФИЛАТОВА
Нарушителей выявили в ходе трехдневных рейдов ГИБДД

Нарушителей выявили в ходе трехдневных рейдов ГИБДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 20 по 22 января 2023 года поймали 51 нетрезвого водителя. Нарушителей выявили в ходе трехдневных рейдов ГИБДД. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

— Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе ДПС, — отметили в ведомстве.

В отношении нарушителей, которые катались по дорогам Самарской области в пьяном виде, составили протоколы. Их привлекут к ответственности по статье 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения». Автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, всего за три дня рейдов сотрудники ГИБДД выявили более 1900 нарушений ПДД. Среди них: управление авто без прав, тонировка, нарушение правил перевозки детей, игнорирование ремней безопасности, непропуск пешеходов.

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