В Самаре водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на велосипедиста 22 января

Парень сам обратился в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 22 января, в 14:30 в Советском районе Самары 33-летний водитель автомобиля «Лада Приора» наехал на велосипедиста.

— Автомобилист ехал по улице Красных Коммунаров в направлении улицы А. Матросова. В ходе движения, напротив дома № 8 он стал виновником ДТП, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В это же время на проезжей части ул. Красных Коммунаров находился 26-летний велосипедист. Молодой человек двигался вдоль правого края проезжей части в прямом направлении.

Мужчина за рулем «Приоры» наехал на велосипедиста. Парень сам обратился в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Напомним, вчера также 3-летняя девочка с мамой пострадали в аварии у ТЦ «Аврора».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал